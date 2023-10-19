Бійці Нацгвардії спалили великий польовий склад боєприпасів окупантів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача НГУ Олександра Півненка .

Офіцер уточнив, що на цьому складі ворог накопичував артилерійські снаряди та протитанкові міни.

"Завдяки роботі аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського все це тепер перетворилося на попіл", - зазначив він.

Ліквідація сил окупантів на півдні України

Командувач Нацгвардії розповів, що на цьому тижні аеророзвідники гвардійці на південному напрямку завдали уражень по позиціях ворожих військ. Серед іншого, також були знищені:

два склади БК військ РФ;

п'ять одиниць автомобільної техніки супротивника;

два міномети ворога;

два моторні човни;

одна вежа радіозв'язку;

один комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М" окупантів.

Також Півненко опублікував відео від Південного Одеського територіального управління НГУ, де показана ліквідація накопичень боєприпасів противника.