Бойцы Нацгвардии сожгли большой полевой склад боеприпасов оккупантов (видео)
Бойцы Национальной гвардии Украины на южном направлении уничтожили крупный полевой склад российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего НГУ Александра Пивненко.
Офицер уточнил, что на этом складе враг накапливал артиллерийские снаряды и противотанковые мины.
"Благодаря работе аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского все это теперь превратилось в пепел", - отметил он.
Ликвидация сил оккупантов на юге Украины
Командующий Нацгвардии рассказал, что на этой неделе аэроразведчики гвардейцы на южном направлении нанесли поражение по позициям вражеских войск. Среди прочего, также были уничтожены:
- два склада БК войск РФ;
- пять единиц автомобильной техники противника;
- два миномета врага;
- две моторных лодки;
- одна башня радиосвязи;
- один комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" оккупантов.
Также Пивненко опубликовал видео от Южного Одесского территориального управления НГУ, на котором показана ликвидация накоплений боеприпасов противника.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении гвардейцы уничтожили российскую вышку радиоэлектронной борьбы, по которой ударили дроном. Было опубликовано видео атаки по системе РЭБ оккупантов.
Добавим, что 19 октября украинские разведчики показали кадры, как под Бахмутом "охотятся" на российских оккупантов и уничтожают вражеские укрытия.
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