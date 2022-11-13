Бійці Нацгвардії "притушили" спробу наступу на Донбасі, розгромивши колону росіян

В Донецькій області бійці Нацгвардії продовжують нищити ворожу техніку. Окупанти намагалися просунутися колоною: одним танком та 5 БМП, але не вийшло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Гвардійці в результаті бою знищили танк та 2 БМП, решта техніки РФ вдалося відійти з ліній вогню. Але таким чином спробу наступу відбито", - додали в відомстві.

Як розповіли в поліції, ворог намагався просунутися колоною: одним танком та 5 БМП.

"Спецпризначенці Національної гвардії України продовжують знищувати колони техніки армії РФ на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, ЗСУ атакували колону росіян під Павлівкою (Донецька область). Для цього був використаний ПТРК "Стугна-П".

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів. Загалом Росія втратила під час повномасштабної війни вже 80 860 своїх військових.

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