Українські військові "Стугною" атакували російську колону під Павлівкою (відео)

Збройні сили України атакували колону росіян під Павлівкою (Донецька область). Для цього був використаний ПТРК "Стугна-П".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Засідка ЗСУ на колону росіян", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військові використали протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Колона окупантів рухалась в районі Павлівки, яка розташована біля Вугледару.

Внаслідок цього вдалося знищити ворожу техніку.

Раніше російське видання "Медуза" опублікувало матеріал про те, що військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на дії командування, що допустив великих втрат.

Після цього російські військові блогери опублікували та розповсюдили листа, в якому стверджувалося, що російське військове керівництво покинуло бригаду.

Речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив цю інформацію.