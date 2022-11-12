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Українські військові "Стугною" атакували російську колону під Павлівкою (відео)

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Павлівка, Субота 12 листопада 2022 22:30
Українські військові "Стугною" атакували російську колону під Павлівкою (відео) Фото: Українські військові атакували "Стугною" російську колону під Павлівкою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України атакували колону росіян під Павлівкою (Донецька область). Для цього був використаний ПТРК "Стугна-П".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Засідка ЗСУ на колону росіян", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військові використали протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П". Колона окупантів рухалась в районі Павлівки, яка розташована біля Вугледару.

Внаслідок цього вдалося знищити ворожу техніку.

Раніше російське видання "Медуза" опублікувало матеріал про те, що військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на дії командування, що допустив великих втрат.

Після цього російські військові блогери опублікували та розповсюдили листа, в якому стверджувалося, що російське військове керівництво покинуло бригаду.

Речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив цю інформацію.

Нагадаємо, що нацгвардійці у ближньому бою знищують окупантів на Донецькому напрямку.

Також, у ЗСУ показали роботу українського "БУК М-1". Український ЗРК знищив чергову ціль.

Раніше, українські військові знищили кілька одиниць російської військової техніки за допомогою ударних безпілотників "Байрактар".

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