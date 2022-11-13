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Бойцы Нацгвардии "притушили" попытку наступления на Донбассе, разгромив колонну россиян

Фото: бойцы Нацгвардии отразили попытку наступления на Донбассе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Донецкой области бойцы Нацгвардии продолжают уничтожать вражескую технику. Оккупанты пытались продвинуться колонной: одним танком и 5 БМП, но не получилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Спецназначенцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать колонны техники армии РФ на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, враг пытался продвинуться колонной: одним танком и 5 БМП.

"Гвардейцы в результате боя уничтожили танк и 2 БМП, остальная техника РФ отошла с линий огня. Но таким образом попытка наступления отбита", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, ВСУ атаковали колонну россиян под Павловкой (Донецкая область). Для этого был использован ПТРК "Стугна-П".

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов. В общей сложности Россия потеряла за время полномасштабной войны уже 80 860 своих военных.

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