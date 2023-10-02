Бійці Нацгвардії одним пострілом знищили бліндаж окупантів (відео)

"Точне знищення бліндажа противника спецпризначенцями 5 загону Центру спеціального призначення "Омега" НГУ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 38 бойових зіткнень.

Зокрема, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, ситуація на південь від Роботиного "нестабільна, складна та динамічна", оскільки важливі польові укріплення там неодноразово переходили з рук до рук.

Втрати РФ в Україні

Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 510 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили ще 15 танків, 18 безпілотників та майже 50 артилерійських систем ворога.

Зокрема, як зазначає Defense Express, російські окупанти побили свій рекорд за кількістю запущених Україною дронів-камікадзе для повітряних атак. Так, у вересні загарбники застосували 503 "Шахеди" для ударів по території нашої країни. Загалом Кремль випустив по Україні вже понад 2 тисячі дронів-камікадзе "Шахед". Це коштувало бюджету ворога від 40 до 100 млн доларів.