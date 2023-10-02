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Бойцы Нацгвардии одним выстрелом уничтожили блиндаж оккупантов (видео)

Фото: блиндаж оккупантов уничтожили бойцы Нацгвардии одним выстрелом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военные Нацгвардии уничтожили блиндаж российских войск. Для этого оказалось достаточного одного выстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной гвардии Украины (НГУ).

"Точное уничтожение блиндажа противника спецназовцами 5 отряда Центра специального назначения "Омега" НГУ", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. В частности, судя из отчета Института изучения войны, ситуация к югу от Работиного "нестабильная, сложная и динамическая", поскольку важные полевые укрепления там неоднократно переходили из рук в руки.

Потери РФ в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 510 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 15 танков, 18 беспилотников и почти 50 артиллерийских систем врага.

В частности, как отмечает Defense Express, российские оккупанты побили свой рекорд по количеству по запущенных по Украине дронов-камикадзе для воздушных атак. Так, в сентябре захватчики применили 503 "Шахедов" для ударов по территории нашей страны. В общей сложности Кремль выпустил по Украине уже более 2 тысяч дронов-камикадзе "Шахед". Это обошлось бюджету врага от 40 до 100 млн долларов.

 

 

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Война в Украине