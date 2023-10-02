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Ситуація навколо Роботиного "складна і динамічна", - ISW

Понеділок 02 жовтня 2023 06:46
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Ситуація навколо Роботиного "складна і динамічна", - ISW Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ситуація на південь від Роботиного "нестабільна, складна і динамічна", оскількі важливі польові укріплення там неодноразово переходили із рук в руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що росіяни регулярно проводять в цьому районі тактичні контрнатаки - це частина їхньої "глибокої оборони" проти наступальних операцій ЗСУ.

Аналіз фото і відеоматеріалів показує, що деякі тактично важливі об'єкти і укріплення на південь від Роботиного неодноразово переходили від однієї сторони до іншої.

"Повідомлення про продовження присутності російських військ у західних і центральних траншеях свідчить про те, що тактична ситуація в цьому районі є складною та динамічною", - заявили в ISW.

Ситуація навколо Роботиного &quot;складна і динамічна&quot;, - ISW

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки під Бахмутом. Тим часом українські військові продовжують вести наступ на двох напрямках фронту.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ дещо просунулись в районі Роботиного, тоді росіяни накопичують війська на лінії Куп'янськ-Лиман.

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