У вересні РФ запустила по Україні рекордну кількість "Шахедів", - Defense Express

Російські окупанти побили свій рекорд щодо кількості запущених по Україні дронів-камікадзе для повітряних атак. Так, у вересні загарбники застосували 503 "Шахеди" для ударів по території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

У статистиці зазначається, що понад півтисячі Shahed-136 цього вересня стало рекордним використанням дронів-камікадзе даного типу за один місяць, і "значно більше" попереднього найвищого показника, який був зафіксований за травень (413 літако-снарядів).

Відповідно до підрахунків кількості застосовуваних військами РФ баражуючих боєприпасів Shahed для повітряних атак по Україні, у червні інтервенти застосували 197 БПЛА, у липні - 246.

З 503 Shahed-136, які у вересні противник запускав по Україні, силами та засобами протиповітряної оборони вдалося збити 396 одиниць, а середня частка знищених цілей становить справді високий показник у 78,7%.

У публікації також було представлено інфографіку, складену за даними повідомлень Командування Повітряних сил ЗСУ щодо кількості запущених та кількість збитих дронів-камікадзе Shahed.

Скільки війська РФ запускали "Шахедів" Україною, і скільки була ППО ЗСУ (фото: defence-ua.com)

У публікації також наголошується, що попри таку масованість, важливу роль відіграє те, що "вони для ворога відносно дешеві".

"Звісно не відомо за яким конкретним цінником РФ закуповує іранські літако-снаряди, але їх собівартість оцінена від 20 до 40 тисяч доларів. У цьому випадку вереснева кількість Shahed-ів умовно обійшлась Кремлю від 10-20 млн доларів, якби він їх отримував за собівартістю", - йдеться у матеріалі.

Атаки РФ "Шахедами" по Україні

Росія активно застосовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для завдання ударів по території України. Більшість з них збивають, проте часто дрони завдають значної шкоди.

Наприкінці серпня представник ГУР Вадим Скібіцький розповідав про те, що країна-терорист вже почала працювати над тим, аби налагодити потужне виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території. Згідно з елементами, які були виявлені в БпЛА, фінальний етап збору цих дронів відбувається вже на території Росії.

Раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна продовжує нарощувати способи протидії російським безпілотникам. Ефективність вогневих мобільних груп ЗСУ зростає з кожною ворожою атакою.