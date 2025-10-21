Бійці "Люті" знищили позицію окупантів у Торецьку та взяли полоненого (відео)

Бійці батальйону спецоперацій "Еней" Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" знищили ворожу вогневу позицію у Торецьку.
Як повідомляє РБК-Україна, відео виконання бойового завдання оприлюднено у Telegram-каналі Нацполіції.
За даними підрозділу, окупанти облаштували вогневу точку всередині однієї з багатоповерхівок у Торецьку та намагалися вести звідти обстріли. Українські воїни виявили позиції противника й провели точкове ураження.
Після серії прицільних ударів ворожі сили були ліквідовані. Одного з окупантів взяли в полон.
У підрозділі зазначають, що злагоджені дії бійців забезпечили швидке знищення загрози та успішне виконання бойового завдання.
Місто Торецьк - адміністративний центр Торецької міської громади у Бахмутському районі Донецької області. До 2016 року воно мало назву Дзержинськ. Розташоване на висоті приблизно 179 м над рівнем моря. Топографічні карти. Місто історично вирізнялося як шахтарський, промисловий центр Донбасу - видобуток вугілля, хімічна та машинобудівна промисловість були тут домінуючими.
Сьогодні Торецьк - один із міст, що постраждали найбільше внаслідок війни. У ході збройного конфлікту в Україні місто зазнало масштабних руйнувань, його населення значно скоротилося. Інфраструктура перебуває у вкрай важкому стані, місто - на передовій лінії.
Нагадаємо, ще влітку, за словами речника ОТУ "Луганськ", підполковника Дмитра Запорожця, на Торецькому напрямку ворог змінив тактику. Тепер замість великих атак росіяни застосовують малі піхотні групи по 3-4 особи, що намагаються непомітно наблизитися до позицій Сил оборони.
Ба більше, у матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ Росії: чим відповідають ЗСУ на нову тактику окупантів на фронті" йдеться про те, що війська РФ постійно просуваються на фронті через зміну тактики, яка проявляється, зокрема, у просочуванні та інфільтрації, вже понад пів року.