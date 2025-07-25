Речник ОТУ "Луганськ" розповів про нову тактику ворога на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку ворог змінив тактику. Тепер замість великих атак росіяни застосовують малі піхотні групи по 3-4 особи, що намагаються непомітно наблизитися до позицій Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОТУ "Луганськ", підполковника Дмитра Запорожця в ефірі телемарафону.

Запорожець зазначив, що станом на зараз у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" зменшилась кількість штурмових дій із російськими військами.

"В цілому по нашій оперативній зоні змінилась середньодобова кількість штурмів, їх стало менше. Можливо, через те, що ворог свої зусилля зосереджує в тому числі та на Покровському напрямку", - сказав він.

За його словами, в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" окупанти наразі зосереджують зусилля у напрямку Яблунівки та Олександро-Калинового на Торецькому напрямку.

"Ця тактика характеризується тим, що це невеликі піхотні групи по три-чотири особи, які намагаються дістатись до позицій Сил оборони, при нагоді й штурмувати, і залучаються вони до цих заходів, застосовуючи деколи мототехніку, багі і таке інше", - пояснив Запорожець.

Він поінформував, що броньованої техніки наразі не фіксується. Запорожець пояснив, що окупанти намагаються накопичуватись, в тому числі малими піхотними групами для того, щоб продовжувати штурмові дії.

"Вони застосовують драбини для подолання протитанкових ровів. Одного разу помічали звичайну драбину, в інший - спромоглися десь залізну притягти, і ще один момент, що застосовують стовбури дерев, де або вкручують щось схоже на сходинки для того, щоб вкинути це в протитанковий рів і потім спуститися по цьому стовбурі дерева на іншу сторону", - розповів Запорожець.

Речник підкреслив, що армія РФ застосовує цю тактику, щоб продовжувати штурмові дії.