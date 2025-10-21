Бойцы "Люти" уничтожили позицию оккупантов в Торецке и взяли пленного (видео)

Бойцы батальона спецопераций "Эней" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" уничтожили вражескую огневую позицию в Торецке.
Как сообщает РБК-Украина, видео выполнения боевого задания обнародовано в Telegram-канале Нацполиции.
По данным подразделения, оккупанты обустроили огневую точку внутри одной из многоэтажек в Торецке и пытались вести оттуда обстрелы. Украинские воины обнаружили позиции противника и провели точечное поражение.
После серии прицельных ударов вражеские силы были ликвидированы. Одного из оккупантов взяли в плен.
В подразделении отмечают, что слаженные действия бойцов обеспечили быстрое уничтожение угрозы и успешное выполнение боевой задачи.
Город Торецк - административный центр Торецкой городской громады в Бахмутском районе Донецкой области. До 2016 года он назывался Дзержинск. Расположен на высоте примерно 179 м над уровнем моря. Город исторически отличался как шахтерский, промышленный центр Донбасса - добыча угля, химическая и машиностроительная промышленность были здесь доминирующими.
Сегодня Торецк - один из городов, пострадавших больше всего в результате войны. В ходе вооруженного конфликта в Украине город подвергся масштабным разрушениям, его население значительно сократилось. Инфраструктура находится в крайне тяжелом состоянии, город - на передовой линии.
Напомним, еще летом, по словам представителя ОТГ "Луганск", подполковника Дмитрия Запорожца, на Торецком направлении враг изменил тактику. Теперь вместо крупных атак россияне применяют малые пехотные группы по 3-4 человека, которые пытаются незаметно приблизиться к позициям Сил обороны.
Более того, в материале РБК-Украина "Осеннее наступление России: чем отвечают ВСУ на новую тактику оккупантов на фронте" говорится о том, что войска РФ постоянно продвигаются на фронте из-за изменения тактики, которая проявляется, в частности, в просачивании и инфильтрации, уже более полугода.