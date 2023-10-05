Бійці ЛСР після рейду в РФ показали відео бою та уточнили втрати ворога

Зазначається, що під час бою російські добровольці, які допомагають Україні у війні проти окупантів, завдали ворогові суттєвих втрат у живій силі. Так, поранення отримали 13 військових ЗС РФ, і ще 5 було ліквідовано.

У проведенні тактичної операції в російській Білгородській області брали участь штурмові групи 1-ї та 2-ї рот 1-го ОМБ Легіону.

"Всі поставлені завдання - виконані, всі Легіонери повернулися живі та здорові", - йдеться у заяві ЛСР.

Також повстанці опублікували в мережі відео одного бою "з нашої крайньої прогулянки батьківщиною" та пообіцяли нові транскордонні рейди.

"Сподобалося, прийдемо ще", - сказали добровольці.

Рейд ЛСР у Білгородську область

Нагадаємо, чергова операція у російській Бєлгородській області бійців Легіону Свобода Росії відбулася 28 вересня. Він супроводжувався бойовими діями.

Пізніше повстанці розповіли, що рейд триває близько доби. Вони виконали поставлені завдання в регіоні, завдали ворогові втрат, при цьому ніхто з легіонерів не постраждав.

Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії" вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.