Бойцы ЛСР после рейда в РФ показали видео боя и уточнили потери врага

Отмечается, что в ходе боя российские добровольцы, которые помогают Украине в войне против оккупантов, нанесли врагу существенные потери в живой силе. Так, ранения получили 13 военных ВС РФ, и еще 5 - были ликвидированы.

В проведении тактической операции в российской Белгородской области принимали участие штурмовые группы 1-й и 2-й рот 1-го ОМБ Легиона.

"Все поставленные задачи - выполнены, все Легионеры вернулись живы и здоровы", - говорится в заявлении ЛСР.

Также повстанцы опубликовали в сети видео одного боя "с нашей крайней прогулки родиной", и пообещали новые трансграничные рейды.

"Понравилось, придем еще", - сказали добровольцы.

Рейд ЛСР в Белгородскую область

Напомним, очередная операция в российской Белгородской области бойцов Легиона Свобода России состоялась 28 сентября. Он сопровождался боевыми действиями.

Позже повстанцы рассказали, что рейд длится около суток. Они выполнили поставленные задачи в регионе, нанесли врагу потери, при этом никто из легионеров не пострадал.

Напомним, бойцы Легиона "Свобода России" уже неоднократно проводили рейды на территорию РФ. Там они удерживали под контролем территорию и сталкивались с российскими военными.