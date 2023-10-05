RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ЛСР после рейда в РФ показали видео боя и уточнили потери врага

Фото: бойцы легиона "Свобода России" рассказали детали одного из рейда в РФ (t.me/legionoffreedom)
Автор: Владимир Костырин

Российские повстанцы из Легиона "Свобода России" (ЛСР) раскрыли подробности своего рейда на территорию РФ в Белгородскую область, и показали кадры одного из боевых столкновений с противником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЛСР.

Отмечается, что в ходе боя российские добровольцы, которые помогают Украине в войне против оккупантов, нанесли врагу существенные потери в живой силе. Так, ранения получили 13 военных ВС РФ, и еще 5 - были ликвидированы.

В проведении тактической операции в российской Белгородской области принимали участие штурмовые группы 1-й и 2-й рот 1-го ОМБ Легиона.

"Все поставленные задачи - выполнены, все Легионеры вернулись живы и здоровы", - говорится в заявлении ЛСР.

Также повстанцы опубликовали в сети видео одного боя "с нашей крайней прогулки родиной", и пообещали новые трансграничные рейды.

"Понравилось, придем еще", - сказали добровольцы.

Рейд ЛСР в Белгородскую область

Напомним, очередная операция в российской Белгородской области бойцов Легиона Свобода России состоялась 28 сентября. Он сопровождался боевыми действиями.

Позже повстанцы рассказали, что рейд длится около суток. Они выполнили поставленные задачи в регионе, нанесли врагу потери, при этом никто из легионеров не пострадал.

Напомним, бойцы Легиона "Свобода России" уже неоднократно проводили рейды на территорию РФ. Там они удерживали под контролем территорию и сталкивались с российскими военными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская областьВойна России против Украины