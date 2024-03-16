Бійці ЛСР оголосили про третій гумкоридор у двох областях РФ, і анонсували масовану атаку

Російські повстанці з легіону "Свобода Росії" (ЛСР) вчергове закликали жителів Бєлгородської та Курської областей до евакуації, у зв'язку з чим оголосили про організацію третього гуманітарного коридору. Далі добровольці продовжать у регіонах масовані атаки по військах ЗС РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал ЛСР.
Підрозділ добровольців закликає росіян втікати з населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях, та нагадує, що російські військовослужбовці можуть збиратися і надалі використовувати цивільне населення як "живий щит".
"Путінські війська так само ховаються між цивільними, і наше завдання як громадян Росії - забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. У зв'язку з цим ми оголошуємо про організацію третього гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 до 7:00 МСК 17 березня", - йдеться в заяві.
Бійці ЛСР закликали цивільних осіб терміново "скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей Росії".
"Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військ у Бєлгородській та Курській області", - вказується в оголошенні.
Раніше повідомлялося, що 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.
Пізніше, 14 березня, жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.
15 березня представники добровольців звернулись з терміновим повідомленням та анонсували масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород, та закликали місцевих жителів негайно пройти в укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки.
Додамо, що сьогодні, 16 березня, бійці ЛСР та батальйону "Сибір" попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді, та знову просили місцевих жителі перебувати в укриттях.
Детальніше бої під час "виборів Путіна", та як наразі проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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