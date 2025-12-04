UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Бійці ГУР знищили в Криму російський винищувач МіГ-29 (відео)

Ілюстративне фото: Росія втратила МіГ-29 внаслідок атаки ГУР (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники за допомогою безпілотника знищили в тимчасово окупованому Криму винищувач МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Як зазначили в ГУР, російський МіГ-29 було знищено воїнами спецпідрозділу ГУР "Примари" 4 грудня на аеродромі "Кача".

Цієї ж ночі воїни ГУР атакували аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" біля тимчасово окупованого Сімферополя.

У розвідці зазначили, що українські захисники продовжують систематично послаблювати систему протиповітряної оборони росіян на тимчасово окупованому півострові, знищуючи радари, зенітні комплекси та винищувачі.

МіГ-29

МіГ-29 - це багатоцільовий фронтовий винищувач четвертого покоління, який вперше піднявся в повітря наприкінці 1970-х років.

Літак проєктували як відповідь на американські F-15 і F-16, тож він отримав високу маневреність, потужні двигуни з інтегрованими повітрозабірниками та можливість працювати на малих висотах.

МіГ-29 має вбудовану гармату калібру 30 мм і може застосовувати широкий набір керованих і некерованих ракет "повітря-повітря" і "повітря-земля".

Знищення літаків-амфібій

Нагадаємо, у вересні українська розвідка повідомила про знищення двох російських літаків-амфібій Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму.

Це сталося 21 вересня під час операції спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". У розвідці підкреслили, що це перше зафіксоване ураження Бе-12 в історії.

За даними ГУР, разом із двома амфібіями українські сили під час того ж нальоту вивели з ладу ще один об'єкт російської авіації - багатоцільовий вертоліт Мі-8. Операція стала суттєвим ударом по можливостях ворога з огляду на рідкість і високу цінність подібних повітряних платформ.

КримГУРАтака дронів