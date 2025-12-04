Бойцы ГУР уничтожили в Крыму российский истребитель МиГ-29 (видео)

Украинские защитники при помощи беспилотника уничтожили во временно оккупированном Крыму истребитель МиГ-29.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.
Как отметили в ГУР, российский МиГ-29 был уничтожен воинами спецподразделения ГУР "Примари" 4 декабря на аэродроме "Кача".
В разведке отметили, что украинские защитники продолжают систематически ослаблять систему противовоздушной обороны россиян на временно оккупированном полуострове, уничтожая радары, зенитные комплексы и истребители.
МиГ-29 - это многоцелевой фронтовой истребитель четвертого поколения, впервые поднявшийся в воздух в конце 1970-х годов.
Самолет проектировали как ответ на американские F-15 и F-16, поэтому он получил высокую маневренность, мощные двигатели с интегрированными воздухозаборниками и возможность работать на малых высотах.
МиГ-29 имеет встроенную пушку калибра 30 мм и может применять широкий набор управляемых и неуправляемых ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля".
Напомним, в сентябре украинская разведка сообщила об уничтожении двух российских самолетов-амфибий Бе-12 "Чайка" на территории временно оккупированного Крыма.
Это произошло 21 сентября в ходе операции спецподразделения ГУР МО Украины "Примари". В разведке подчеркнули, что это первое зафиксированное поражение Бе-12 в истории.
По данным ГУР, вместе с двумя амфибиями украинские силы в ходе того же налета вывели из строя еще один объект российской авиации - многоцелевой вертолет Ми-8. Операция стала существенным ударом по возможностям врага, учитывая редкость и высокую ценность подобных воздушных платформ.