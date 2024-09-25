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Бійці ГУР відпрацювали дронами по ворожій самохідній гаубиці "Мста": відео операції

Середа 25 вересня 2024 09:44
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Бійці ГУР відпрацювали дронами по ворожій самохідній гаубиці "Мста": відео операції Ілюстративне зображення (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Бійці підрозділу "Крила" знищили ворожу самохідну артилерійську установку "Мста-С". Відпрацювали по ній FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". Для спалення ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони", - пише ГУР.

"Мста-С"

Це радянська 152-мм самохідна артилерійська установка, яка була розроблена в 1970-х роках. Вона призначена для ведення вогню по позиціям, підтримки наземних військ та знищення бронетехніки. Дозволяє вести вогонь на великі дистанції - до 30 км з використанням спеціальних снарядів.

Однією з ключових особливостей "Мста-С" є її мобільність. Установка має гусеничне шасі, що дозволяє їй швидко переміщатися по різних типах місцевості. Гаубиця залишається на озброєнні багатьох країн, які успадкували радянську артилерійську традицію.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, ворог втратив:

  • близько 646400 одиниць особового складу;
  • 8815 танків;
  • 17304 бойових броньованих машин й не тільки.

Лише за минулу добу Сили оборони додаткового ліквідували 1250 окупантів.

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