Бійці ГУР відпрацювали дронами по ворожій самохідній гаубиці "Мста": відео операції
Бійці підрозділу "Крила" знищили ворожу самохідну артилерійську установку "Мста-С". Відпрацювали по ній FPV-дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
"Бійці підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С". Для спалення ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони", - пише ГУР.
"Мста-С"
Це радянська 152-мм самохідна артилерійська установка, яка була розроблена в 1970-х роках. Вона призначена для ведення вогню по позиціям, підтримки наземних військ та знищення бронетехніки. Дозволяє вести вогонь на великі дистанції - до 30 км з використанням спеціальних снарядів.
Однією з ключових особливостей "Мста-С" є її мобільність. Установка має гусеничне шасі, що дозволяє їй швидко переміщатися по різних типах місцевості. Гаубиця залишається на озброєнні багатьох країн, які успадкували радянську артилерійську традицію.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії, ворог втратив:
- близько 646400 одиниць особового складу;
- 8815 танків;
- 17304 бойових броньованих машин й не тільки.
Лише за минулу добу Сили оборони додаткового ліквідували 1250 окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.