Бойцы ГУР отработали дронами по вражеской самоходной гаубице "Мста": видео операции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Для сожжения вражеской гаубицы разведчики искусно применили два дальнобойных FPV-дрона", - пишет ГУР.

"Мсто-С"

Это советская 152-мм самоходная артиллерийская установка, которая была разработана в 1970-х годах. Она предназначена для ведения огня по позициям, поддержки наземных войск и уничтожения бронетехники. Позволяет вести огонь на большие дистанции - до 30 км с использованием специальных снарядов.

Одной из ключевых особенностей "Мста-С" является ее мобильность. Установка имеет гусеничное шасси, что позволяет ей быстро перемещаться по различным типам местности. Гаубица остается на вооружении многих стран, которые унаследовали советскую артиллерийскую традицию.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения России, враг потерял:

около 646 400 единиц личного состава;

8815 танков;

17 304 боевых бронированных машин и не только.

Только за минувшие сутки Силы обороны дополнительно ликвидировали 1250 оккупантов.