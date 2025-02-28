Бійці ГУР уразили ворожий пункт управління у Херсонській області (відео)
Бійці Головного управління розвідки (ГУР), 26 лютого, атакували пункт управління 14 армійського корпусу Збройних сил Росії у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Удару за допомогою вибухового скиду з безпілотника було завдано близько о 22:00 у районі населеного пункту Іванівка, Херсонська область.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 27 лютого, загальні втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 874 тисячі одиниць живої сили. Також Сили оборони знищили:
- 13 танків;
- 17 бойових броньованих машин;
- 54 артилерійські системи;
- один РСЗВ й не тільки.
Також розвідники нещодавно продемонстрували роботу важкого дрона Nemesis на Покровському напрямку. Тоді ж під час полювання бійці знищили та пошкодили 19 гаубиць, а також укриття ворога.
Тим часом 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis" знищив російський зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10М4" на території Луганської області.
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