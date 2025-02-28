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Бойцы ГУР поразили вражеский пункт управления в Херсонской области (видео)

Пятница 28 февраля 2025 09:05
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Бойцы ГУР поразили вражеский пункт управления в Херсонской области (видео) Фото: бойцы ГУР поразили вражеский пункт управления в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы Главного управления разведки (ГУР), 26 февраля, атаковали пункт управления 14 армейского корпуса Вооруженных сил России в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Удар с помощью взрывного сброса с беспилотника был нанесен около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка, Херсонская область.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 27 февраля, общие потери России в полномасштабной войне превысили 874 тысячи единиц живой силы. Также Силы обороны уничтожили:

  • 13 танков;
  • 17 боевых бронированных машин;
  • 54 артиллерийские системы;
  • один РСЗО и не только.

Также разведчики недавно продемонстрировали работу тяжелого дрона Nemesis на Покровском направлении. Тогда же во время охоты бойцы уничтожили и повредили 19 гаубиц, а также укрытия врага.

Между тем 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis" уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М4" на территории Луганской области.

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