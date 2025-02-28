Бойцы ГУР поразили вражеский пункт управления в Херсонской области (видео)
Бойцы Главного управления разведки (ГУР), 26 февраля, атаковали пункт управления 14 армейского корпуса Вооруженных сил России в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Удар с помощью взрывного сброса с беспилотника был нанесен около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка, Херсонская область.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 27 февраля, общие потери России в полномасштабной войне превысили 874 тысячи единиц живой силы. Также Силы обороны уничтожили:
- 13 танков;
- 17 боевых бронированных машин;
- 54 артиллерийские системы;
- один РСЗО и не только.
Также разведчики недавно продемонстрировали работу тяжелого дрона Nemesis на Покровском направлении. Тогда же во время охоты бойцы уничтожили и повредили 19 гаубиц, а также укрытия врага.
Между тем 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis" уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М4" на территории Луганской области.
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