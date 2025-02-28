Бойцы ГУР поразили вражеский пункт управления в Херсонской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Удар с помощью взрывного сброса с беспилотника был нанесен около 22:00 в районе населенного пункта Ивановка, Херсонская область.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 27 февраля, общие потери России в полномасштабной войне превысили 874 тысячи единиц живой силы. Также Силы обороны уничтожили:

13 танков;

17 боевых бронированных машин;

54 артиллерийские системы;

один РСЗО и не только.

Также разведчики недавно продемонстрировали работу тяжелого дрона Nemesis на Покровском направлении. Тогда же во время охоты бойцы уничтожили и повредили 19 гаубиц, а также укрытия врага.

Между тем 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis" уничтожил российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М4" на территории Луганской области.