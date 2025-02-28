Втрати армії РФ за добу майже 1100 солдатів. Генштаб ЗСУ відкоригував дані

За минулу добу, з 27 на 28 лютого, російська армія втратила у боях проти України 1060 солдатів. Загальні втрати противника в особовому складі і техніці стали ще більші, оскільки після надходження уточнень дані відкоригували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – особовий склад, бойові броньовані машини, артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі" - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, станом на 22:00, 27 січня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. Як і в попередні дні, найбільш інтенсивно ворог атакував на Покровському напрямку. Тут, упродовж дня, агресор здійснив 43 штурмові та наступальні дії.

Найбільша активність росіян на цьому напрямку була зафіксована в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Луч, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звєрєве, Котлине, Вдале, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка та Богданівка. Крім того, ворог застосував 15 керованих бомб по населених пунктах Олексіївка, Покровськ, Вдале та Звєрєве.

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