Бійці ГУР підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ (відео)

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня у Воронезькій області пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів, а у мережі повідомляли, що за ніч було дві хвилі атаки.

Після вибухів в Острогозькому районі Воронезької області почалася масштабна пожежа з детонацією. У мережі повідомили, що горить склад з боєприпасами.

Пізніше стало відомо, що у Воронезькій області ввели режим надзвичайної ситуації після нічної атаки.

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