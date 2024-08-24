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Бійці ГУР підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ (відео)

Фото: бійці ГУР підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники цієї ночі, 24 серпня, підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, склад належав угрупуванню військ "Запад" Збройних сил РФ.

На території військового об’єкта зберігались артилерійські й танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря" - загалом понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня у Воронезькій області пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів, а у мережі повідомляли, що за ніч було дві хвилі атаки.

Після вибухів в Острогозькому районі Воронезької області почалася масштабна пожежа з детонацією. У мережі повідомили, що горить склад з боєприпасами.

Пізніше стало відомо, що у Воронезькій області ввели режим надзвичайної ситуації після нічної атаки.

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