Бойцы ГУР подорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области РФ (видео)

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 24 августа в Воронежской области раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов, а в сети сообщали, что за ночь было две волны атаки.

После взрывов в Острогожском районе Воронежской области начался масштабный пожар с детонацией. В сети сообщили, что горит склад с боеприпасами.

Позже стало известно, что в Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки.

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