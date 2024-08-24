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Бойцы ГУР подорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области РФ (видео)

Фото: бойцы ГУР подорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области РФ (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские разведчики этой ночью, 24 августа, подорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному возле населенного пункта Острогожск Воронежской области России", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, склад принадлежал группировке войск "Запад" Вооруженных сил РФ.

На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - в общей сложности более пяти тысяч тонн боеприпасов.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 24 августа в Воронежской области раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов, а в сети сообщали, что за ночь было две волны атаки.

После взрывов в Острогожском районе Воронежской области начался масштабный пожар с детонацией. В сети сообщили, что горит склад с боеприпасами.

Позже стало известно, что в Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки.

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