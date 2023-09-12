Бійці ГУР доставили "вибуховий подарунок" на застілля окупантів в Енергодарі (відео)

Зазначається, що спецпризначенці ГУР та місцевий рух опору в Енергодарі допомогли загарбникам відзначити "День підрозділів з питань міграції системи МВС РФ".

""Подарунок" було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги", - повідомили розвідники.

Так, практично одночасно було уражено радіокумунікаційний пункт зв’язку росіян, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі. "Подарунок" також отримали офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох "віджатих" котеджах на околиці міста.

Кількість поранених і загиблих загарбників уточнюється. Проте вказано, що мирне населення не постраждало.

Спецоперації в Енергодарі

Це вже не перша операція ГУР в Енергодарі.

Так, 28 серпня воєнні розвідники здійснили дорозвідку та ефективно знищили низку ворожих об’єктів на окупованій території Запорізької області. Під атаку потрапили об'єкти росіян в Енергодарі та місті Кам’янка-Дніпровська.

Пізніше цього дня у ГУР розповіли про підрив імпровізованої "казарми" підрозділу Росгвардії "Ахмат-1" в Енергодарі, внаслідок чого постраждав особовий склад військових РФ.

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