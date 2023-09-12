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Бойцы ГУР доставили "взрывной подарок" на застолье оккупантов в Энергодаре (видео)

Иллюстративное фото: бойцы ГУР доставили "взрывной подарок" на застолье оккупантов в Энергодаре (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские спецназовцы и партизаны ударили по помещению, где находится так называемый "отдел паспортизации" оккупантов в Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Отмечается, что спецназовцы ГУР и местное движение сопротивления в Энергодаре помогли захватчикам отметить "День подразделений з вопросов миграции системы МВД РФ".

""Подарок" был доставлен прямо во время праздничного застолья, которое было организовано в помещении оборудованном под "отдел паспортизации" по адресу ул. Строителей, 22. В результате поражения в помещении возник пожар, к зданию прибыли несколько экипажей скорой помощи", - сообщили разведчики.

Так, практически одновременно был поражен радиокумуникационный пункт связи россиян, который находился на техническом этаже 14-этажного здания. Подарок также получили офицеры оккупационной армии, которые разместились в двух "отжатых" коттеджах на окраине города.

Число раненых и погибших захватчиков уточняется. Однако указано, что мирное население не пострадало.

Спецоперации в Энергодаре

Это уже не первая операция ГУР в Энергодаре.

Так, 28 августа военные разведчики провели доразведку и эффективно уничтожили ряд вражеских объектов на оккупированной территории Запорожской области. Под атаку попали объекты россиян в Энергодаре и Каменке-Днепровске.

Позже в этот день в ГУР рассказали о подрыве импровизированной "казармы" подразделения Росгвардии "Ахмат-1" в Энергодаре, в результате чего пострадал личный состав военных РФ.

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