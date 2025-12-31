Бойцы "Азова" установили украинский флаг в Родинском (видео)
Бойцы "Азова" установили украинский флаг в Родинском Донецкой области. Город находит под контролем Сил обороны Украины, несмотря на лживые заявления российской пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".
Как рассказали в корпусе, российские военные, которым удается просочиться в город, выявляются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно.
"Россия использует ложь как оружие - наравне с пушками и ракетами. Наша миссия - противостоять врагу во всех измерениях этой войны", - подчеркнули военные.
Подтверждением контроля Сил обороны над Родинским стало видео с украинским флагом, который установили бойцы 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".
Город Родинское
Родинское - небольшой город в Донецкой области Украины, расположенный к северо-западу от Краматорска и к югу от Славянска.
До начала полномасштабного вторжения РФ он имел население около 5-6 тысяч человек и характеризовался преимущественно промышленной и жилой застройкой.
Город расположен вблизи важных транспортных узлов, в частности железной дороги, соединяющей его с другими населенными пунктами области. Поэтому Родинское имеет стратегическое значение для контроля над северными районами Донецкой области.
Фото: Родинское в Донецкой области (DeepStateMap)
Ситуация в Родинском
27 декабря российское военное командование заявило о якобы оккупации Родинского. Однако в Оперативном командовании "Восток" опровергли эти заявления.
По информации защитников, российские войска пытались закрепиться вдоль железной дороги к северу от города и в западных районах, однако успеха не достигли.
"В Родинском ситуация сложная, продолжаются бои за город. Информация о полном контроле города врагом не соответствует действительности", - сообщили в ОК "Восток".
В конце октября украинские военные уже опровергали подобные заявления РФ о "захвате" города.