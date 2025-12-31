ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Бойцы "Азова" установили украинский флаг в Родинском (видео)

Среда 31 декабря 2025 10:01
UA EN RU
Бойцы "Азова" установили украинский флаг в Родинском (видео) Иллюстративное фото: Ббйцы "Азова" установили украинский флаг в Родинском (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Бойцы "Азова" установили украинский флаг в Родинском Донецкой области. Город находит под контролем Сил обороны Украины, несмотря на лживые заявления российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1-й корпус НГУ "Азов".

Как рассказали в корпусе, российские военные, которым удается просочиться в город, выявляются и уничтожаются всеми имеющимися средствами. Боевая работа продолжается круглосуточно.

"Россия использует ложь как оружие - наравне с пушками и ракетами. Наша миссия - противостоять врагу во всех измерениях этой войны", - подчеркнули военные.

Подтверждением контроля Сил обороны над Родинским стало видео с украинским флагом, который установили бойцы 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".

Город Родинское

Родинское - небольшой город в Донецкой области Украины, расположенный к северо-западу от Краматорска и к югу от Славянска.

До начала полномасштабного вторжения РФ он имел население около 5-6 тысяч человек и характеризовался преимущественно промышленной и жилой застройкой.

Город расположен вблизи важных транспортных узлов, в частности железной дороги, соединяющей его с другими населенными пунктами области. Поэтому Родинское имеет стратегическое значение для контроля над северными районами Донецкой области.

Бойцы &quot;Азова&quot; установили украинский флаг в Родинском (видео)Фото: Родинское в Донецкой области (DeepStateMap)

Ситуация в Родинском

27 декабря российское военное командование заявило о якобы оккупации Родинского. Однако в Оперативном командовании "Восток" опровергли эти заявления.

По информации защитников, российские войска пытались закрепиться вдоль железной дороги к северу от города и в западных районах, однако успеха не достигли.

"В Родинском ситуация сложная, продолжаются бои за город. Информация о полном контроле города врагом не соответствует действительности", - сообщили в ОК "Восток".

В конце октября украинские военные уже опровергали подобные заявления РФ о "захвате" города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Потери противника на 31 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику
Потери противника на 31 декабря: Генштаб предоставил свежую статистику
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем