UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бійці "Альфи" за ніч знищили п'ять танків та дві БМП окупантів

Фото: спецназ СБУ "Альфа" знищив п'ять танків та дві БМП РФ за ніч (ілюстрація/t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці спецназу СБУ "Альфа" лише за одну ніч змогли знищити 8 одиниць техніки окупантів. До списку спаленої техніки увійшли п'ять танків та дві БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ за одну ніч спалили ще 8 одиниць ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

Так, бійцям вдалось знищити:

  • 5 танків;
  • 2 БМП;
  • одну вантажівку з боєкомплектом.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів. Також було знищено ворожий літак та десяток броньованих машин.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують нищити російських окупантів біля Бахмута. Зокрема їм вдалося нейтралізувати 25 російських військових з артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України