Бійці "Альфи" за ніч знищили п'ять танків та дві БМП окупантів

Бійці спецназу СБУ "Альфа" лише за одну ніч змогли знищити 8 одиниць техніки окупантів. До списку спаленої техніки увійшли п'ять танків та дві БМП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ за одну ніч спалили ще 8 одиниць ворожої техніки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів. Також було знищено ворожий літак та десяток броньованих машин.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують нищити російських окупантів біля Бахмута. Зокрема їм вдалося нейтралізувати 25 російських військових з артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.