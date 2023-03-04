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Бойцы "Альфы" за ночь уничтожили пять танков и две БМП оккупантов

Фото: спецназ СБУ "Альфа" уничтожил пять танков и две БМП РФ за ночь (иллюстрация/t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы спецназа СБУ "Альфа" только за одну ночь смогли уничтожить 8 единиц техники оккупантов. В список сожженной техники вошли пять танков и две БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за одну ночь сожгли еще 8 единиц вражеской техники", - говорится в сообщении.

Так, бойцам удалось уничтожить:

  • 5 танков;
  • 2 БМП;
  • один грузовик с боекомплектом.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов. Также был уничтожен вражеский самолет и десяток бронированных машин.

Напомним, украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов возле Бахмута. В частности, им удалось нейтрализовать 25 российских военных из артиллерии.

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