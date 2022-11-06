Бійці "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП росіян (відео)

Бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП росіян на Харківському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Ще три спалені БМП на Харківському напрямку - робота спеців ЦСО "А" СБУ. Наші спецпризначенці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем з 120-мм міномету", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають військові, після удару по цілях трапилась детонація боєкомплекту.
Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще 490 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила майже 76 тисяч своїх військових.
Нагадаємо, ЗСУ минулої доби відбили атаки російської армії поблизу 14 населених пунктів на сході України.
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