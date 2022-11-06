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Бойцы "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян (видео)

Фото: три БМП россиян 6 ноября уничтожили бойцы "Альфа" (иллюстрация/t.me ok_pivnich1)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Еще три сожженные БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили целые огнем из 120-мм миномета", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, после удара по целям произошла детонация боекомплекта.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ лишилась почти 76 тысяч своих военных.

Напомним, ВСУ за прошедшие сутки отбили атаки российской армии вблизи 14 населенных пунктов на востоке Украины.

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