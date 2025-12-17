Бійці 81-ї бригади отримали від "Української команди" потужні зарядні станції, - Палатний

"Продовжуємо забезпечувати наших хлопців на передовій автономними джерелами живлення. Для них це питання виживання. Передали партію потужних зарядних станцій 81 Слобожанській Окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ", - зазначив він.

Керівник "Української команди" наголосив, що волонтерська підтримка допоможе бійцям ще краще виконувати бойові завдання.

"Ця бригада протистоїть російським окупантам з 2014-го - вже понад 10 років. І після початку повномасштабного вторгнення продовжує бити ворогів на Сході України", - сказав Палатний.

Він також висловив упевненість, що "ці зарядні станції допоможуть героїчним хлопцям ще краще виконувати бойові завдання і збережуть життя".