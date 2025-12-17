Бойцы 81-й бригады получили от "Украинской команды" мощные зарядные станции, - Палатный

"Украинская команда" передала на передовую очередную партию зарядных станций. Помощь получили бойцы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы волонтерского штаба Артура Палатного.
"Продолжаем обеспечивать наших ребят на передовой автономными источниками питания. Для них это вопрос выживания. Передали партию мощных зарядных станций 81 Слобожанской Отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ", - отметил он.
Руководитель "Украинской команды" отметил, что волонтерская поддержка поможет бойцам еще лучше выполнять боевые задачи.
"Эта бригада противостоит российским оккупантам с 2014-го - уже более 10 лет. И после начала полномасштабного вторжения продолжает бить врагов на Востоке Украины", - сказал Палатный.
Он также выразил уверенность, что "эти зарядные станции помогут героическим ребятам еще лучше выполнять боевые задачи и сохранят жизни".
Ранее сообщалось, что крупные партии зарядных станций от "Украинской команды" получили Третий армейский корпус, 28 и 44 бригады ВСУ, 117 бригада ТрО, полк "Ахиллес" СБС, спецподразделение "Артан" ГУР и другие военные подразделения.
Напомним, что "Украинская команда" проводит большой сбор на ситкометы, которые позволяют бойцам защитить себя от вражеских беспилотников, даже от дронов на оптоволокне.