Бойцы 81-й бригады получили от "Украинской команды" мощные зарядные станции, - Палатный

"Продолжаем обеспечивать наших ребят на передовой автономными источниками питания. Для них это вопрос выживания. Передали партию мощных зарядных станций 81 Слобожанской Отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ", - отметил он.

Руководитель "Украинской команды" отметил, что волонтерская поддержка поможет бойцам еще лучше выполнять боевые задачи.

"Эта бригада противостоит российским оккупантам с 2014-го - уже более 10 лет. И после начала полномасштабного вторжения продолжает бить врагов на Востоке Украины", - сказал Палатный.

Он также выразил уверенность, что "эти зарядные станции помогут героическим ребятам еще лучше выполнять боевые задачи и сохранят жизни".