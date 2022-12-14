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Бійтесь власних бажань. Данілов пригрозив Росії, що Україна отримає далекобійні ракети

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Україна, Середа 14 грудня 2022 22:05
Бійтесь власних бажань. Данілов пригрозив Росії, що Україна отримає далекобійні ракети Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив Росії, що Україна отримає далекобійні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Данілова.

"Бійтесь власних бажань - вони можуть здійснитись. Хочете, щоб Україна отримала ракети? Вони будуть у нас, і траєкторія їх польоту в гості до держдумівського хлопа Олега йому не сподобається", - написав Данілов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України є передача Збройним силам ракет дальністю 800 кілометрів.

Також раніше ми писали, що у Латвії виступили за передачу Україні усієї необхідної зброї від країн-союзників без жодних обмежень щодо її використання.

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