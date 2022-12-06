Росія не боїться ескалації. У Латвії підтримують передачу Україні необхідної зброї без обмежень

У Латвії виступили за передачу Україні усієї необхідної зброї від країн-союзників без жодних обмежень щодо її використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса в інтерв'ю Neatkariga Rita Avize .

За його словами, наразі між НАТО, ЄС та країнами-союзниками точиться дискусія про те, щоб передати Україні далекобійні артилерійські системи, танки та ще більш ефективні системи ППО.

" Є деякі колеги, які хвилюються: чи не означає це, що Україна використовуватиме цю зброю для прориву на територію Росії? Моє пояснення: ця зброя має бути розподілена, щоб Україна могла ефективно захистити себе від руйнування своєї енергетичної системи", - сказав Рінкевичс.

Так, він зазначив, що у разі подальшого руйнування енергосистеми, українці почнуть тікати до Європи і станеться гуманітарна катастрофа, від якої постраждають мільйони.

" Тому моя думка була такою: ми повинні дати українцям зброю, їх не потрібно обмежувати у використанні цієї зброї, якщо мета - знищити бази, де знаходяться ракети чи літаки на територіях, які знаходяться на боці Росії", - сказав він.

Рінкевич додав, що Росія бомбардує всю Україну, не боячись ескалації, а партнери весь час думають: "ой, якби ми щось не загострили". При цьому країна-агресор вже давно пішла на значно серйознішу ескалацію з руйнуванням енергосистеми України.

"Ну, не може бути так, щоб агресор використовував абсолютно всі можливості, але ми завжди намагаємося щось вказати країні, яка захищається від цього агресора", - додав він.

Зазначимо, що раніше Рінкевичс заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по аеродромах та ракетних складах Росії, з яких завдаються удари по українській цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, США модифікували установки HIMARS для України, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії.

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