Бойтесь собственных желаний. Данилов пригрозил России, что Украина получит дальнобойные ракеты
Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил России, что Украина получит дальнобойные ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Данилова.
"Бойтесь собственных желаний - они могут осуществиться. Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета в гости к госдумовскому хлопу Олегу ему не понравится", - написал Данилов.
Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - передача Вооруженным силам ракет дальностью 800 километров.
Также ранее мы писали, что в Латвии выступили за передачу Украине всего необходимого оружия от стран-союзников без ограничений ее использования.
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