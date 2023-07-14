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"Бійка під килимом". У ЗСУ відреагували на чистки в армії РФ

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Україна, П'ятниця 14 липня 2023 10:12
"Бійка під килимом". У ЗСУ відреагували на чистки в армії РФ Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталія Юрченко

Чистки серед керівництва російської армії свідчать про те, що йде "бійка під килимом". Ймовірно, звільнення та відставки у Росії продовжаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він прокоментував нещодавнє рішення міністра оборони РФ Сергія Шойгу звільнити російського генерала Івана Попова, який командував силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку.

На його думку, чистки в армії РФ спровокував невдалий бунт ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина.

"Позаяк Пригожин постійно принижував генералітет. І Суровікін, наскільки відомо, він нібито під арештом, а він є одним із вищих генералів. Тому що Росію постійно очолюють чекісти. Вони давно і системно не люблять військових, вони неодноразово демонстрували зневагу до них", - сказав Череватий.

Речник заявив, що колишні очільники Міноборони РФ більше зацікавлені у власному бізнесі, аніж у зміцненні армії. Череватий припускає, що "бійки під килимом" у Росії можуть продовжитися.

"Постійно Міністерство оборони РФ очолював або ставленик їхньої "КГБ-шної" мафії, типу Іванова (Сергій Іванов, глава Міноборони РФ з 2001 по 2007 рік - ред.), який є давнім соратником Путіна. Або Шойгу, якого теж армія ненавидить і зневажає. Чи перед тим у них був Сердюков (Анатолій Сердюков, глава Міноборони РФ з 2007 по 2012 рік - ред.). Також людина із бізнесовими замашками, яка не терпіла військових. Тому, я думаю, там ще йде "бійка під килимом". І ще ми багато чого дізнаємося", - наголосив Череватий.

Чистки серед керівництва РФ

Після спроби бунту "вагнерівців" та Євгенія Пригожина путінський режим розпочав чистки серед російських воєначальників. Зокрема, це стосувалося не лояльних до Кремля та Міноборони РФ офіцерів та генералів.

Так, після заколота Пригожина генерал Сергій Суровікін раптово зник. За даними російських та західних ЗМІ, його утримують у Москві та допитують через те, що він нібито знав плани Пригожина.

Також вчора стало відомо, що Шойгу звільнив генерала Івана Попова, командувача силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку. Попов звинуватив Міноборони у "обезголовленні армії".

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