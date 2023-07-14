"Драка под ковром". В ВСУ отреагировали на чистки в армии РФ

Чистки среди руководства российской армии свидетельствуют о том, что идет "драка под ковром". Вероятно, увольнения и отставки в России продолжатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он прокомментировал недавнее решение министра обороны РФ Сергея Шойгу уволить российского генерала Ивана Попова, командовавшего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении.

По его мнению, чистки в армии РФ спровоцировал неудачный бунт главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

"Поскольку Пригожин постоянно унижал генералитет. И Суровикин, насколько известно, он якобы под арестом, а он является одним из высших генералов. Потому что Россию постоянно возглавляют чекисты. Они давно и системно не любят военных, они неоднократно демонстрировали пренебрежение к ним", - сказал Череватый.

Спикер заявил, что бывшие главы Минобороны РФ больше заинтересованы в собственном бизнесе, чем в укреплении армии. Череватый предполагает, что "драки под ковром" в России могут продолжиться.

"Постоянно Министерство обороны РФ возглавлял или ставленник их "КГБ-шной" мафии, типа Иванова (Сергей Иванов, глава Минобороны РФ с 2001 по 2007 год - ред.), который является давним соратником Путина. Или Шойгу, которого тоже армия ненавидит. Или перед тем у них был Сердюков (Анатолий Сердюков, глава Минобороны РФ с 2007 по 2012 год - ред.) Также человек с бизнесовыми замашками, который не терпел военных. Поэтому, я думаю, там еще идет "драка под ковром". И мы еще много чего узнаем", - подчеркнул Череватый.

Чистка среди руководства РФ

После попытки бунта "вагнеровцев" и Евгения Пригожина путинский режим начал чистки среди российских военачальников. В частности, это касалось не лояльных к Кремлю и Минобороны РФ офицеров и генералов.

Так, после мятежа Пригожина генерал Сергей Суровикин внезапно исчез. По данным российских и западных СМИ, его содержат в Москве и допрашивают из-за того, что он якобы знал планы Пригожина.

Также вчера стало известно, что Шойгу уволил генерала Ивана Попова, командующего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении. Попов обвинил Минобороны в "обезглавлении армии".

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