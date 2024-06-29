Бій за вулиці. ЗСУ витісняють окупантів з Вовчанська

Українські військові витісняють окупантів із Вовчанська Харківської області. І це незважаючи на те, що бій йде за вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, в місті бій йде за вулиці, але поступово, попри перекидання туди російських резервів, окупантів витісняють.

"Сили оборони продовжують витісняти росіян з Вовчанська", - розповів він.

Ситуація у Харківській області

Російські війська розпочали новий наступ у Харківській області з 10 травня. Наразі бої ведуться на Вовчанському напрямку в районі села Липці.

Зокрема, наразі окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області.

За останніми даними Генштабу, нещодавно ЗСУ відбили позиції на півночі Харківської області, а також повернули втрачені позиції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

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