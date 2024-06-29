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Бой за улицы. ВСУ вытесняют оккупантов из Волчанска

Харьков, Суббота 29 июня 2024 08:51
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Бой за улицы. ВСУ вытесняют оккупантов из Волчанска Фото: ВСУ вытесняют оккупантов из Волчанска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные вытесняют оккупантов из Волчанска Харьковской области. И это несмотря на то, что бой идет за улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Силы обороны продолжают вытеснять россиян из Волчанска", - рассказал он.

По словам Коваленко, в городе бой идет за улицы, но постепенно, несмотря на переброску туда российских резервов, оккупантов вытесняют.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области с 10 мая. Сейчас бои ведутся на Волчанском направлении в районе села Липцы.

В частности, на данный момент оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области.

По последним данным Генштаба, недавно ВСУ отбили позиции на севере Харьковской области, а также вернули утраченные позиции на линии Купянск - Сватово - Кременная.

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