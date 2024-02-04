Бій тривав півтори години. ДРГ росіян намагалась прорвати кордон у Сумській області (фото)

Російська ДРГ зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині 3 лютого. Ворог кілька разів змінював тактику, після півторагодинного бою окупантів вдалося відкинути далеко від кордону.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України", - розповів він.

Подробиці спроби прориву ДРГ РФ

3 лютого о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону.

"Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил", - розповів Наєв.

Зазнавши втрат, за даними генерала, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи.

"Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контр диверсійна група. Звитяжний бій тривав протягом півтори години", - констатував він, додавши, що ворога вдалось відкинути далеко за межі кордону.

Ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація в прикордонні Сумської області різко загострилася - не лише через постійні обстріли, а й через безперервні спроби російських диверсантів прорвати кордон України на цьому напрямку.

Днями спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповідав, що найбільша активність російських диверсійно-розвідувальних груп фіксується на кордоні з країною-агресором саме в Сумській області. І цьому вже є трагічне підтвердження - 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Буквально 3 лютого в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, в 5-кілометровій смузі від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинах. А в липні 2023 року ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5- кілометрової зони від кордону з країною-агресором.