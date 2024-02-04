Бой длился полтора часа. ДРГ россиян пыталась прорвать границу в Сумской области (фото)

Российская ДРГ предприняла очередную попытку прорвать границу Украины в Сумской области 3 февраля. Враг несколько раз менял тактику, после полуторачасового боя, оккупантов удалось откинуть далеко от границы.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"На Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, защищающими Северную операционную зону, пресечена очередная попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины", - рассказал он.

Подробности попытки прорыва ДРГ РФ

3 февраля в 18.20 на подступах к Глуховской общине бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти человек. Сразу украинские бойцы начали стрелковое сражение и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона.

"Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил", - рассказал Наев.

Понеся потери, по данным генерала, враг сменил тактику, разделившись на две группы.

"Одна из которых под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контр диверсионная группа, добавив, что врага удалось отбросить далеко за границы.

Ситуация в Сумской области

В последнее время ситуация в приграничье Сумской области резко обострилась - не только из-за постоянных обстрелов, но и непрекращающихся попыток российских диверсантов прорвать границу Украины на этом направлении.

На днях спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказывал, что наибольшая активность российских диверсионно-разведывательных групп фиксируется на границе со страной-агрессором именно в Сумской области. И этому уже есть трагическое подтверждение - 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Буквально 3 февраля в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье, в 5-километровой полосе от границы с РФ, а по другим дорогам ввели рекомендованный режим движения по часам. А в июле 2023 года ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.