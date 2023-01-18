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Бій тривав дві години. Прикордонники зупинили прорив окупантів до Бахмуту

Фото: прикордонники зупинили прорив окупантів до Бахмуту (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові намагалися прорватися до Бахмута, але прикордонники зупинили атаку, 5 росіян було вбито, ще 7 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Прикордонники виявили намагання кількох груп піхоти противника обійти опорний пункт українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ, прикордонники розв’язали стрілецький бій з окупантами та запросили підтримку.

"Від обходу рубежу противник вимушено відмовився і спробував захопити позиції прикордонного підрозділу. Вогневе ураження загарбників здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ", - додали прикордонники.

Як результат представники ДПСУ рубіж втримали, активні дії українських оборонців зірвали спробу прориву окупантів.

"Бій тривав близько двох годин, за цей час у невдалій атаці окупанти втратили 12 осіб - 5 вбитими та 7 пораненими", - констатували прикордонники.

Як повідомлялося, російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції ЗСУ у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та завдали противнику значних втрат.

Також ЗСУ повідомляють про важкі бої на Бахмутському напрямку, ворожі снаряди розриваються в десятках метрів від них.

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Бахмут