Бій тривав дві години. Прикордонники зупинили прорив окупантів до Бахмуту

Російські військові намагалися прорватися до Бахмута, але прикордонники зупинили атаку, 5 росіян було вбито, ще 7 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Бій тривав близько двох годин, за цей час у невдалій атаці окупанти втратили 12 осіб - 5 вбитими та 7 пораненими", - констатували прикордонники.

"Від обходу рубежу противник вимушено відмовився і спробував захопити позиції прикордонного підрозділу. Вогневе ураження загарбників здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ", - додали прикордонники.

Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ, прикордонники розв’язали стрілецький бій з окупантами та запросили підтримку.

Як повідомлялося, російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції ЗСУ у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та завдали противнику значних втрат.

Також ЗСУ повідомляють про важкі бої на Бахмутському напрямку, ворожі снаряди розриваються в десятках метрів від них.

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