"Прилетіло" в десятках метрів. Прикордонники заявили про важкі бої біля Бахмуту (відео)
Українські захисники повідомляють про важкі бої на Бахмутському напрямку, ворожі снаряди розриваються в десятках метрів від них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
"На Бахмутському напрямку тривають бої. Важкі", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити українських прикордонників, а на фоні них лунають звуки пострілів та вибухів.
Нагадаємо, що російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції українських захисників у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та завдали противнику значних втрат.
У Бахмут, який зараз є одним з найбільш гарячих напрямків, відправили 83 дрони та десятки терміналів Starlink для українських військових.
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