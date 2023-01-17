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"Прилетіло" в десятках метрів. Прикордонники заявили про важкі бої біля Бахмуту (відео)

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Бахмут, Вівторок 17 січня 2023 17:05
"Прилетіло" в десятках метрів. Прикордонники заявили про важкі бої біля Бахмуту (відео) Фото: Прикордонники заявили про важкі бої біля Бахмуту (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники повідомляють про важкі бої на Бахмутському напрямку, ворожі снаряди розриваються в десятках метрів від них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"На Бахмутському напрямку тривають бої. Важкі", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити українських прикордонників, а на фоні них лунають звуки пострілів та вибухів.

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції українських захисників у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та завдали противнику значних втрат.

У Бахмут, який зараз є одним з найбільш гарячих напрямків, відправили 83 дрони та десятки терміналів Starlink для українських військових.

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