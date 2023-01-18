RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бой длился два часа. Пограничники остановили прорыв оккупантов в Бахмут

Фото: пограничники остановили прорыв оккупантов в Бахмут (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку, 5 россиян были убиты, еще 7 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников", - говорится в сообщении.

Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, пограничники начали стрелковое сражение с оккупантами и пригласили поддержку.

"От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения. Огненное поражение захватчиков осуществили пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ", - добавили пограничники.

Как результат, представители ГПСУ рубеж удержали, активные действия украинских защитников сорвали попытку прорыва оккупантов.

"Бой длился около двух часов, за это время в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек - 5 убитыми и 7 ранеными", - констатировали пограничники.

Как сообщалось, российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции ВСУ в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.

Также ВСУ сообщают о тяжелых боях на Бахмутском направлении, вражеские снаряды разрываются в десятках метров от них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут