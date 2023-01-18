Бой длился два часа. Пограничники остановили прорыв оккупантов в Бахмут

Российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку, 5 россиян были убиты, еще 7 ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников", - говорится в сообщении.
Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, пограничники начали стрелковое сражение с оккупантами и пригласили поддержку.
"От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения. Огненное поражение захватчиков осуществили пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ", - добавили пограничники.
Как результат, представители ГПСУ рубеж удержали, активные действия украинских защитников сорвали попытку прорыва оккупантов.
"Бой длился около двух часов, за это время в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек - 5 убитыми и 7 ранеными", - констатировали пограничники.
Как сообщалось, российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции ВСУ в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.
Также ВСУ сообщают о тяжелых боях на Бахмутском направлении, вражеские снаряды разрываются в десятках метров от них.
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