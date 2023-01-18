Бой длился два часа. Пограничники остановили прорыв оккупантов в Бахмут

Российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку, 5 россиян были убиты, еще 7 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Бой длился около двух часов, за это время в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек - 5 убитыми и 7 ранеными", - констатировали пограничники.

"От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения. Огненное поражение захватчиков осуществили пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ", - добавили пограничники.

Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, пограничники начали стрелковое сражение с оккупантами и пригласили поддержку.

Как сообщалось, российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции ВСУ в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.

Также ВСУ сообщают о тяжелых боях на Бахмутском направлении, вражеские снаряды разрываются в десятках метров от них.

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