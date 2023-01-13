UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бій очима операторів ССО: військові зненацька заскочили та знищили групу росіян (відео)

Ілюстративне фото: військові зненацька заскочили та знищили групу росіян (відео) (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники натрапили на групу російських окупантів, та за допомогою кулеметів та гранатометів знищили загарбників та їхні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування сил спецоперацій ЗСУ.

Зазначається, що під час виконання задач група Сил спеціальних операцій ЗСУ виявила близько десятка російських окупантів, кулеметний розрахунок та облаштовані спостережні пункти противника.

Бійці ССО вирішили скористатися можливістю та раптово атакувати загарбників.

"Влучним пострілом снайпер поцілив у спостерігача противника, кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад, з ручного гранатомету воїни ССО розстріляли бліндаж росіян", - сказано у повідомленні.

Після нанесення вогневого ураження росіянам група здійснила відхід.

Нагадаємо, українські бійці за допомогою високоточної зброї знищили ворожий танк у Донецькій області.

Окрім того, нещодавно наші захисники затрофеїли російський танк Т-90С, який призначений передусім для експорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України