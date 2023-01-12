ЗСУ знищили російський танк з екіпажем високоточною зброєю (відео)

Українські військові за допомогою високоточної зброї знищили танк росіян у Донецькій області. Екіпаж також було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

"Жодних шансів вижити десантники танкістам противника не залишили. Ця битва сталася у Донецькій області, де вже багато місяців поспіль миколаївські "марунові берети" успішно стримують наступ переважаючих сил противника", - сказано в повідомленні ДШВ.

Як зазначають військові, на відео вдалося зафіксувати момент удару по ворожому танку високоточною зброєю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби, 11 січня, українські військові ліквідували 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 390 військових.

Також ми писали, що, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові сьогодні, 12 січня, знищили три склади боєприпасів ворога.

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