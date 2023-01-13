Бой глазами операторов ССО: военные застали врасплох и уничтожили группу россиян (видео)

Украинские защитники натолкнулись на группу российских оккупантов, и с помощью пулеметов и гранатометов уничтожили захватчиков и их позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование сил спецопераций ВСУ .

"Метким выстрелом снайпер попал в наблюдателя противника, пулеметчики уничтожили вражеский пулеметный расчет и начали уничтожать личный состав, из ручного гранатомета воины ССО расстреляли блиндаж россиян", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при выполнении задач группа Сил специальных операций ВСУ обнаружила около десятка российских оккупантов, пулеметный расчет и обустроенные наблюдательные пункты противника.

Напомним, украинские бойцы с помощью высокоточного оружия уничтожили вражеский танк в Донецкой области.

Кроме того, недавно наши защитники затрофеили российский танк Т-90С, предназначенный прежде всего для экспорта.

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