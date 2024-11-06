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Бій із солдатами КНДР у Курській області був спробою перевірити лінію оборони ЗСУ, - NYT

Ілюстративне фото: стали відомі подробиці бою ЗСУ з солдатами КНДР (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Північнокорейські військовослужбовці вступили в бойове зіткнення з українськими військовими у Курській області. Це, скоріш за все, відбулося при спробі "промацати" лінію оборони ЗСУ у цьому регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американськ газету The New York Times.

Зазначається, що цей бій у Курській області був обмежений та не масштабним.

Інформацію про зіткнення українських та північнокорейських військових підтвердив американській пресі  високопоставлений чиновник США та український посадовець на умовах анонімності.

Український чиновник додав у розмові з NYT, що боєзіткнення, ймовірно, мало на меті перевірити українську лінію на наявність слабких місць.

Український чиновник додав, що солдати КНДР воювали разом з російською 810-ю окремою морською піхотною бригадою.

Разом з тим не уточнюється, коли саме відбувся такий бій.

Чиновник США повідомив американській газеті, що значна кількість північнокорейських військ в результаті цього зіткнення була вбита.

Що відомо про бій між військами КНДР та ЗСУ

Нагадаємо, позавчора керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко розповів, що перші військові КНДР у Курській області, ймовірно вже потрапили під обстріл з боку українських бійців.

Крім того, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що воїни ЗСУ вже брали участь у зіткненні з солдатами КНДР, яких перекинули до РФ. Чиновник також зазначив, що бій був "немасштабним".

Додамо, речник Державного департаменту США Метью Міллер 4 листопада заявив, що північнокорейці можуть розпочати участь у боях проти українських військових "найближчими днями".

Раніше також джерела РБК-Україна повідомили, що через удар під Донецьком 3 жовтня були ліквідовані кілька військових КНДР разом з російськими окупантами.

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