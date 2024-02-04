Бій з ДРГ в Сумській області. В Об'єднаних силах назвали втрати окупантів

Російська ДРГ в черговий раз намагалась прорватись через кордон Сумської області. Однак окупанти зазнали невдачі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін в ефірі національного телемарафону.

"Нам відомо, що три людини або були поранені, або загинули. Але вони не дають нам можливості встановити їх особи, бо ворог, прикриваючись артилерією, забирає їх назад на територію Росії", - розповів Силкін.

За його словами, сьогоднішня група така ж як і всі попередні. В ній є як сапери, які знають як розміновувати територію. Так і мінометники, які йдуть трохи позаду.

Нагадаємо, вчора російська ДРГ зробила чергову спробу прорвати кордон України на Сумщині. Відомо, що бій між росіянами та українськими військовими тривав понад годину.

Однак зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи та відступив.

Ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація в прикордонні Сумської області різко загострилася - не лише через постійні обстріли, а й через безперервні спроби російських диверсантів прорвати кордон України на цьому напрямку.

Днями спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповідав, що найбільша активність російських диверсійно-розвідувальних груп фіксується на кордоні з країною-агресором саме в Сумській області. І цьому вже є трагічне підтвердження - 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Буквально 3 лютого в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, в 5-кілометровій смузі від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинах. А в липні 2023 року ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5- кілометрової зони від кордону з країною-агресором.

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